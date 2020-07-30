Собянин рассказал о новых возможностях городского Спинального центра

Самая мощная в России служба спинальной нейрохирургии создана в ГКБ №67

В Москве после капитального ремонта и переоснащения открывается спинальный нейрохирургический центр на базе 67-й клинической больницы. Уже в сентябре примет первых пациентов новый операционный блок. В четверг его осмотрел Сергей Собянин. По словам главы города, работа центра теперь выйдет на новый уровень, число операций на позвоночнике вырастет в два раза. Ремонтные работы в корпусах клиники продолжаются, к концу года завершится модернизация отделения неотложной травматологии.

Вернуться в форму после сложнейшей операции на позвоночнике. Полузащитница женской сборной по футболу Ксения Коваленко даже не верила, что это возможно. Последние 2 года выходила на поле только с обезболивающими уколами.

"Мне говорили, что я не вернусь в большой спорт, не буду играть в футбол, и мне нужно сделать операцию хотя бы для того, чтобы просто ходить, но через 3 месяца я вернулась на футбольное поле", - рассказала Ксения Коваленко.

В нейрохирургическом центре 67-ой больницы Ксении удалили грыжу. При этом укрепили позвоночник имплантами. Операция сложнейшая. Но сегодня такие поставлены на поток в Московском городском спинальном центре. После модернизации это отделение 67-ой больницы получило еще 4 новых оперблока. Их посетил мэр Сергей Собянин. Именно в столичном спинальном центре впервые в мире применена такая методика как объединение эндоскопических и микроскопических технологий в одной операционной. Благодаря этому риск ошибок нейрохиругов сводится практически к нулю.

ОКО-3D – эндоскопическая операционная, вторая ультрасовременная – "Нави". Это настоящая навигация для нейрохирургов, операционная на базе мобильного томографа.

Еще два новых блока - это роботизированная операционная с интеграцией томографа и робота, а еще так называемая "Колибри" - операционная, где все манипуляции на позвоночнике делают максимально быстро, что зачастую так необходимо пациенту.

Современные операционные позволят создать в 67-й больнице самую мощную в России службу спинальной нейрохирургии– за счёт объединения томографа и робота-ассистента в единую интеллектуальную систему. А за счёт ультрасовременного оборудования операции на позвоночнике станут более точными, а значит и результативными. После модернизации московского спинального центра число операций на позвоночнике увеличится как минимум в 2 раза.

"Было принято решение вывести работу этого центра на новый уровень. Были созданы материальные условия и оснащены самыми лучшими новейшими медицинскими технологиями в мире. Я уверен, что объединение, знания и таланты работников центра, 67-ой клиники и новых технологий выведут на мировой уровень работу спинального центра", - сказал Собянин.

Уже сегодня Московский спинальный центр - это единственное столичное медучреждение международного уровня. Операции, ради которых пациенты ехали за границу, теперь проводят и здесь. В скором времени, обещает мэр Москвы, они будут доступны и жителям других регионов страны.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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