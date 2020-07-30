Суд отказал Ефремову в прогулках

Процесс проходил в закрытом режиме

В четверг в Пресненском суде Москвы прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении артиста Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. Актер, который сразу после аварии признал вину и раскаялся, теперь отвергает все обвинения. Слушания должны были начаться еще накануне, но из-за неявки адвокатов обвиняемого их пришлось перенести.

Михаил Ефремов останется под домашним арестом до 22 января 2021 года. Такое решение принял Пресненский районный суд. В четверг прошли предварительные слушания, но уже в начале августа начнётся рассмотрение дела по существу. Адвокаты потерпевшей стороны считают, что примерно за 20 заседаний по делу процесс подойдёт к моменту вынесения приговора, передает "ТВ Центр".

Ожидается, что в ходе первого заседания прокурор озвучит в суде обвинение, после чего Ефремов выразит свое отношение к нему. Пока актёр не даёт комментариев. Сегодня в своём уже привычном виде, в бейсболке и медицинской маске, в сопровождении судебных приставов, он вышел из квартиры в Плотниковом переулке, где находится под домашним арестом, и никак на реплики журналистов не отреагировал.

Накануне рассмотрение дела было перенесено, потому что в суд не смогли явится адвокаты Ефремова. А их команда, очевидно, серьезно занимается выстраиванием стратегии защиты. Потому что изначально, когда произошло смертельное ДТП на Смоленской площади, актёр вину признал, его показания, по словам адвокатов защиты, записаны в материалах дела, а теперь выходит - Ефремов отказывается от своих слов. Его адвокат буквально накануне сегодняшнего заседания заявил, что тема о том, находился ли Ефремов за рулём автомобиля в ту ночь, будет обсуждаться в суде. То есть на данном этапе защита признает только факт нахождения актёра в автомобиле в момент ДТП - всё остальное должно быть доказано.

В четверг сторона защиты Ефремова просила разрешить актёру прогулки на улице, но суд отказал. Кроме того, судья не удовлетворила ходатайство признать потерпевшей по делу гражданскую супругу погибшего в ДТП Сергея Захарова - Ирину Стерхову. Причина исключительно юридическая, потому что их брак не был официально зарегистрирован. Ещё одна деталь, которая известна от адвокатов - по уголовному делу Михаил Ефремов проходит как предприниматель, а не как актёр. Возвращаясь из суда, он снова не стал отвечать на вопросы журналистов, молча зашёл в подъезд и закрыл за собой дверь.

Пётр Вершин, "ТВ Центр", Москва.

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