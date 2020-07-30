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Собянин заявил о минимальном уровне заболеваемости COVID-19 в столице

16:39
  • четверг
  • 30 июля 2020

Ситуация в Москве стабильная

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в столице. Градональник заявил, что пик заболеваемости COVID-19 пройден.
Собянин рассказал о восстановлении экономики Москвы

По словам Собянина, выявление новых заболевших сейчас находится на минимальном уровне. Мэр Москвы считает, что ниже нынешних чисел показатели едва ли опустятся.

Высказался Собянин и о скором начале учебного года. Мэр Москвы надеется, что 1 сентября школы начнут работу в обычном режиме. Что же касается традиционного Дня города, то его проведение пока под сомнением. Тем не менее, отметил Собянин, подготовка к празднику уже началась, передает ТАСС.

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