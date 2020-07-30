Зеленский назначил первого президента Украины представителем по Донбассу

Кравчук сменил в руководстве делегации Кучму

Владимир Зеленский подписал указ о смене руководства делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Вместо второго украинского президента Леонида Кучмы глава государства назначил президента первого – Леонида Кравчука.

"Ввести в состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича - президента Украины в 1991-1994 годах, определив его главой делегации", - говорится в документе. Тем же указом Кучма освобожден от исполнения обязанностей.

Первый президент Украины уже успел высказать свою точку зрения на решение проблемы. Леонид Кравчук считает, что способствовать решению конфликта может создание в Донбассе свободной экономической зоны. По мнению Кравчука, это даст возможность пережившим потери людям восстановить свою жизнь, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"