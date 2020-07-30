ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ефремову продлили срок ареста на полгода

17:27
  • четверг
  • 30 июля 2020

Прогулки арестанту запрещены

Михаил Ефремов останется под домашним арестом до 22 января 2021 года. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы. Актеру также запретили двухчасовые прогулки.
В Москве начались предварительные слушания по делу Ефремова

"Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Мы считаем данное решение вполне адекватным", - заявил журналистам адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Адвокат также сообщил, что суд рассматривал вопрос о признании потерпевшей по данному делу гражданской жены погибшего Сергея Захарова, Ирины Стеховой. Однако суд ходатайство отклонил.

Добровинский также сообщил журналистам, что суд отказал Ефремову в двухчасовых прогулках. По мнению адвоката, процесс может завершиться уже в августе: судья заметил, что заседания будут проходить ежедневно.

Актер Михаил Ефремов обвиняется в ДТП со смертельным исходом. Его автомобиль протаранил машину, за рулем которой был 57-летний курьер Сергей Захаров. Артист в момент аварии был в состоянии опьянения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.