Ефремову продлили срок ареста на полгода

Прогулки арестанту запрещены

Михаил Ефремов останется под домашним арестом до 22 января 2021 года. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы. Актеру также запретили двухчасовые прогулки.

"Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Мы считаем данное решение вполне адекватным", - заявил журналистам адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Адвокат также сообщил, что суд рассматривал вопрос о признании потерпевшей по данному делу гражданской жены погибшего Сергея Захарова, Ирины Стеховой. Однако суд ходатайство отклонил.

Добровинский также сообщил журналистам, что суд отказал Ефремову в двухчасовых прогулках. По мнению адвоката, процесс может завершиться уже в августе: судья заметил, что заседания будут проходить ежедневно.

Актер Михаил Ефремов обвиняется в ДТП со смертельным исходом. Его автомобиль протаранил машину, за рулем которой был 57-летний курьер Сергей Захаров. Артист в момент аварии был в состоянии опьянения.

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