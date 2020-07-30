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Конфискованные у взяточников часы уйдут с молотка за 50 миллионов

17:55
  • четверг
  • 30 июля 2020

Коррупционеры предпочитают Vacheron Constantin, Frank Muller и Graham

Около трех десятков конфискованных у коррупционеров часов планирует продать Росимущество. Стоимость хронометров – от полумиллиона почти до 50 миллионов рублей. Территориальное управление ведомство в Московской области уже назначило дату аукциона.
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"Территориальное управление Росимущества в Московской области выставило на продажу 30 конфискованных часов торговых марок Vacheron Constantin, Frank Muller, Graham и прочие стоимостью от 488 719,20 до 47 317 388,40 рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Аукцион пройдет 21 августа. Желающие побороться за обладание ценными часами могут оставить заявку – их принимают с 23 июля до 18 августа. В Росимуществе подчеркивают, что все вырученные средства будут перечислены в федеральный бюджет.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура подвела итоги работы по борьбе в коррупцией за полугодие. По данным надзорного ведомства, удалось возместить до 60% от причиненного взяточниками ущерба.

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