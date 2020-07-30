Депутат МГД Медведев: чемпионат WorldSkills Russia формирует уважение к рабочим профессиям

Возникает идеология уважения к человеку труда, отметил парламентарий

В августе в Москве пройдут всероссийские отборочные соревнования WorldSkills Russia 2020, рассказал депутат Мосгордумы Андрей Медведев. По его словам, чемпионат формирует уважение к рабочим профессиям.

"Важно, что возникает новая идеология, которой нам очень долго не хватало. Идеология уважения к человеку труда, обладающего какими-то крутыми профессиональными компетенциями, который не в офисе работает, а ежедневно готовит, водит поезда, сваривает конструкции. Эти конкурсы и участие в них молодежи, в этом году есть даже юниорская категория от 14 до 16 лет, формируют совершенно новое понимание профессии, особенно у молодых людей - что уважаемы разные профессии, особенно те, где работаешь руками, что-то производишь", - сказал Андрей Медведев.

По его словам, без людей, "которые сеют, пашут, водят электропоезда", никакое развитие города невозможно. "Нужно проявлять уважение к людям труда, в том числе через такую форму соревнований", - приводит его слова АГН "Москва".

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