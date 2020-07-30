ЕС ввел санкции против российского Генштаба

Одно из подразделений назвали причастным к хакерским атакам

Евросоюз нашел применение так называемому "упрощенному санкционному режиму по кибератакам".С момента создания год назад этот режим не использовался ни разу. Теперь его решили применить к подразделению Генштаба ВС России и четырем российским гражданам.

Речь идет о "Главном центре специальных технологий" Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. В Евросозе заявили, что центр, якобы, несет ответственность за кибератаки "со значительным эффектом, совершенные из-за пределов союза и представляющие внешнюю угрозу союзу или его государствам-членам".

Приписали центру и действия против третьих государств. По мнению чиновников ЕС, он причастен к кибератакам, известным как NotPetya или EternalPetya в июне 2017 года. А еще его сотрудники нападали на украинскую энергосистему зимой 2015 и 2016 годов. Четверых россиян назвали по именам: Олег Сотников, Евгений Серебряков, Алексей Моренец и Алексей Минин. Их назвали сотрудниками указанного центра – и также подвели под санкции, передает "Интерфакс".

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