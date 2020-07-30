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"Пятерочку" в Косино-Ухтомском опечатали за несоблюдение масочного режима

18:59
  • четверг
  • 30 июля 2020

Если маски или перчаток нет на продавце, предусмотрена ответственность

Магазин "Пятерочка" на улице Большая Косинская закрыли после жалоб на несоблюдение масочного режима. Об этом сообщила заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по столице в Восточном административном округе Екатерина Давыдова.

"В магазине должны быть запас дезинфицирующих средств для уборки помещений, инструкция по приготовлению дезинфицирующих средств и документы об их эффективности против микробов и вирусов. Здесь я не вижу бактерицидных облучателей, и директор магазина мне также не может дать пояснения, есть ли в торговом зале устройства для обеззараживания воздуха. Также в магазине не проводится с должной кратностью дезинфекция контактных поверхностей, кассовых аппаратов, для дезинфекции используются средства с неизвестной концентрацией", - сказала она.

По словам Давыдовой, если маски или перчаток нет на продавце, предусмотрена ответственность. При этом Роспотребнадзор не может оштрафовать магазин в случае, если на покупателях нет защитных масок. "Ответственность за покупателя сейчас несет сам покупатель", - добавила она.

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Покупатель в магазине
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