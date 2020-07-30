Россиянам начали выдавать права нового образца

С ними можно ездить по всему миру

Россияне начали получать водительские удостоверения нового образца. ГИБДД стало выдавать документы раньше указанного срока – ранее инспекция назначила дату 20 августа. С новым документом граждане России смогут водить автомобиль в большинстве стран мира.

Благодаря внесенным изменениям российские документы теперь соответствуют нормам международного права – в том числе и принятой в 1968 году Конвенции о дорожном движении. В странах, ратифицировавших это соглашение, иностранцы могут путешествовать с национальными правами. В списке около 80 государств, среди них почти все европейские, Турция, Иран, ЮАР, Филиппины и Бразилия.

Главное отличие нового документа от привычных прав - надпись на его лицевой стороне. Фраза "водительское удостоверение" продублирована на французском и английском языках, пишет Autonews.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"