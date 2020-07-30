ВОЗ нашла причину новых вспышек коронавируса в Европе

Виновата молодежь

Безответственное поведение молодежи стало причиной новых вспышек коронавируса в некоторых странах Европы. К такому выводу пришел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что молодые люди утратили бдительность.

"Свидетельства говорят о том, что вспышки случаев COVID-19 в ряде стран появились в результате того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время летнего сезона в северном полушарии", - заявил глава ВОЗ на очередном брифинге.

Гебрейесус напомнил, что и молодые люди, и дети подвержены заражению COVID-19. Пандемия продолжается – так что им надо быть бдительными, соблюдать дистанцию и носить маски.

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