Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом

Сам Болсонару только на днях выздоровел

Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом. О болезни Мишель Болсонару сообщили в пресс-службе президента страны. Там уточнили, что состояние здоровья супруги главы государства хорошее.

"Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным… Первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента", - сказано в сообщении. Пресс-служба уточняет, что первая леди будет соблюдать установленные для таких случаев санитарные требования.

Сам президент переболел COVID-19, у него коронавирус обнаружили 7 июля. Жаир Болсонару объявил о выздоровлении в конце прошлой недели. Коронавирусную инфекцию обнаружили также у бабушки 37-летней Мишель Болсонару, ее госпитализировали 1 июля, передает ТАСС.

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