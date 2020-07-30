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Су-27 отогнал двух американских разведчиков от российской границы

20:33
  • четверг
  • 30 июля 2020

И снова над Черным морем

Экипаж российского истребителя предотвратил нарушение границы американскими самолетами. Су-27 обнаружил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" над Черным морем.
Су-27 перехватил американский разведчик над Черным морем

Российский истребитель перехватил самолеты ВВС США и вынудил их повернуть в сторону от рубежей страны, сообщили в Минобороны.

"Нарушения государственной границы России американскими самолетами-разведчиками не допущено", - говорится в сообщении военного ведомства.

Это не первый инцидент подобного рода в небе над Черным морем. Не далее как на прошлой неделе истребителю Су-27 пришлось сопровождать американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону российских границ.

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