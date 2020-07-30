В России сокращается площадь природных пожаров

Где самая тяжелая ситуация?

В России за неделю на треть сократилась площадь природных пожаров. Об этом в четверг сообщили в Рослесхозе. Только за последние сутки удалось потушить свыше семи тысяч гектаров леса. Однако работы еще много - в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. Режим ЧС уже введен на всей территории Якутии, Ханты-Мансийского автономного округа, а также в отдельных районах Свердловской и Омской областей, Чукотки. Огонь бушует в заповедниках и местами подбирается к населенным пунктам. Ситуацию осложняет жаркая и засушливая погода.

Подробнее – в репортаже Егора Киселева

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