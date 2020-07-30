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В России упростят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

22:28
  • четверг
  • 30 июля 2020

Об этом сообщил премьер-министр

Правительство разработало регламент возвращения к обычному графику работы медицинских учреждений, которые были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом, передает "ТВ Центр".

Как отметил в четверг в ходе заседания правительства премьер Михаил Мишустин, решение о восстановлении работы больниц и поликлиник в регионах должно приниматься с учетом эпидемической обстановки и по согласованию с губернаторами. При этом нужно уточнить схемы перемещения пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус.

Глава кабинета также сообщил, что правительство подготовило постановление, которое позволит упростить условия выдачи гражданам субсидий по ЖКХ.

"С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию. Соответствующее постановление подготовлено. Всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем. Все эти решения нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам", - сказал Мишустин.

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