В штабе Трампа назвали риторическим его высказывание о выборах

С чем связано заявление Трампа?

Дональд Трамп выступает за перенос президентских выборов на неопределённый срок. Хозяину Белого дома не понравилось, что американцам хотят разрешить голосовать по почте. Такой способ волеизъявления предложили власти на местах в связи с пандемией коронавируса. Но президент считает, что в этом случае выборы могут стать самым грандиозным конфузом в истории США. Впрочем, конкуренты Трампа подозревают, что он больше печётся не о стране, а о собственном будущем.

В первый вторник, следующий за первым понедельником ноября в год, кратный четырём, США выбирают президента - такую формулировку Конгресс утвердил еще в 1845 году. С тех пор на священную для всех американцев дату никто не покушался. Никто, кроме Дональда Трампа. Виной всему пандемия коронавируса. Из-за нее, считает президент, американцы не смогут прийти на избирательные участки, а будут голосовать по почте, чем непременно воспользуются борцы с американской демократией:

"Благодаря всеобщему голосованию по почте, выборы-2020 станут самыми неточными и мошенническими в истории. Это будет грандиозный конфуз для США. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут проголосовать как следует, спокойно и безопасно?"

Эту избирательную гонку в штатах уже называют самой скучной и неинтересной. Так любимые американцами встречи с кандидатами проводятся реже, с большими ограничениями или виртуально. В стране почти 5 с половиной миллионов зафиксированных случаев COVID-19. Умерших больше 150 тысяч. Из-за коронавируса некоторые штаты уже меняли даты проведения праймериз. Такое предусмотрено законом. Поговаривали и о возможном переносе дня голосования. Оно должно пройти 3 ноября.

Трамп отложить выборы не может, зато может Конгресс. Голосовать в таком случае придется в обеих палатах. А в нижней - Палате представителей - у демократов большинство. Да и политического резона переносить выборы у "синих" нет. Джо Байден пока уверенно опережает Дональда Трампа. Рейтинг действующего президента сильно подкосила пандемия и протесты, которые в стране продолжаются третий месяц. ВВП страны, подсчитало бюро экономического анализа США, во втором квартале этого года рухнул, почти на 33%. Это перечеркнуло весь экономический рост за последние годы. То есть как раз то, чем так гордился президент Трамп.

"Преимущество Байдена над Трампом выросло более чем на 10% Конечно, до выборов в ноябре еще больше 4 месяцев, но тем не менее сократить такой разрыв - достаточно сложная задача. Плюс, нужно исходить из того, что в США пандемия коронавируса продолжает развиваться. Конечно, такой сценарий, как перенос президентских выборов, рассматриваться должен", - говорит доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Трамп отчаянно цепляется за власть и предпринимает различные уловки, чтобы потянуть время и отыграть политические очки, считают оппоненты. Они же обвиняют президента в популизме. Мол, своими заявлениями, не имеющими

Президент в Твиттере лишь задается риторическим вопросом – поясняют в предвыборном штабе республиканцев. Его главу, кстати, Трамп поменял две недели назад, в самый разгар избирательной гонки. Ответить на вопрос, что же на самом деле имел ввиду Дональд Трамп, может только одни человек - сам американский президент.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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