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НАТО посоветовали не раздражать Россию

21:07
  • четверг
  • 30 июля 2020

Перед российским оружием Запад беспомощен

Силы НАТО в Арктике –в частности, американская авиабаза Туле и Гренландия в целом - абсолютно беззащитны перед российским гиперзвуковым оружием. Североатлантическому альянсу нечего противопоставить ракетному комплексу "Кинжал", пишет датская газета Berlingske.
Российский флот усилят гиперзвуковым оружием

"Радары Туле — часть ракетного щита, и в случае войны россияне точно захотят их уничтожить. А сейчас они практически никак не защищены, так что у американцев появились новые задачи в Гренландии", — цитирует издание капитан-лейтенанта Андерса Пук Нильсена. По словам военного, Вашингтону просто необходимо найти ответ "Кинжалам".

Эксперты предупреждают, что ситуация в регионе может выйти из-под контроля – если Запад сделает нечто такое, что встревожит Россию. США собираются посылать военные корабли на Северный морской путь, чтобы показать, что это не внутренние воды России – что, по мнению автора статьи, сопряжено с большим риском.

О комплексах, оснащенных гиперзвуковыми ракетами – "Авангард" и "Кинжал" - президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. А этим летом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что Северный флот в скором времени получит гиперзвуковое оружие, что качественно увеличит его боевой потенциал.

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