МИД России прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Позиция Минска вызывает недоумение

Белорусские власти, в том числе авиационные, имеют в распоряжении все необходимые документы, чтобы установить истину в деле с задержанием на территории республики 33 россиян. Одиозная трактовка белорусской стороной этого инцидента Минском не выдерживает никакой критики, заявили в российском МИДе.

"На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИДе отметили, что группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул – по неизвестным причинам - и вынуждена была задержаться в Белоруссии. Граждане России ожидали, когда белорусская компания приобретет им новые билеты.

Российская сторона подчеркивает, что попытка властей Белоруссии представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. Нагнетание ненужных, негативных эмоций - особенно в период президентских выборов – следует прекратить. Кроме того, Москва требует незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к гражданам России.

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