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Успейте купить: туры по России с кэшбеком будут в продаже всего неделю

21:52
  • четверг
  • 30 июля 2020

Счастливчикам компенсируют от 5 до 15 тысяч рублей

Туры на отдых в России, за которые россияне смогут получить обещанную частичную компенсацию стоимости, будут в продаже неделю. Условия озвучила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Как будет работать кэшбек за отдых в России

"Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели", - сказала Догузова в интервью телеканалу "Россия-1".

О программе кэшбека за приобретенные путевки на отдых ранее сообщил Михаил Мишустин. Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, премьер министр заявил: туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Правительство выделило на эти цели 15 миллиардов.

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