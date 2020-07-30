Успейте купить: туры по России с кэшбеком будут в продаже всего неделю

Счастливчикам компенсируют от 5 до 15 тысяч рублей

Туры на отдых в России, за которые россияне смогут получить обещанную частичную компенсацию стоимости, будут в продаже неделю. Условия озвучила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели", - сказала Догузова в интервью телеканалу "Россия-1".

О программе кэшбека за приобретенные путевки на отдых ранее сообщил Михаил Мишустин. Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, премьер министр заявил: туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Правительство выделило на эти цели 15 миллиардов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"