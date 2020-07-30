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Вылечившихся от коронавируса в мире стало больше 10 миллионов

22:05
  • четверг
  • 30 июля 2020

Число новых случаев тем временем продолжает расти

Американский университет Джонса Хопкинса опубликовал последние данные по ситуации с коронавирусом в мире. Научное учреждение делает свои выводы на основании данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
ВОЗ нашла причину новых вспышек коронавируса в Европе

По информации университета, число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило 10 миллионов. Выздоровевших сейчас насчитывается 10 000 738 человек.

Вместе с тем, продолжает расти и количество новых случаев заражения коронавирусом. На этот момент число инфицированных со времени начала пандемии составляет 17 109 335 человек. 668 801 пациент скончался.

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