Путин поручил Минобороны заняться ситуацией в Усолье-Сибирском

Президент подписал распоряжение

Минобороны России поручено принять участие в разработке и реализации дорожной карты по ситуации в Усолье-Сибирском. Распоряжение, подписанное президентом России Владимиром путинным, опубликовано на портале правовой информации.

В документе содержится поручение правительству - за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения.

"Правительству РФ: в трехмесячный срок утвердить план мероприятий (дорожную карту) по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-сибирское Иркутской области", - говорится в распоряжении.

Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском обсуждалась 30 июля на совещании, которое президент провел в формате видеоконференции. Путин подчеркнул, что экологические проблемы накапливались в городе еще с 1930-х годов.

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