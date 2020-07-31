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В Крыму восемь человек погибли при столкновении маршрутки и фуры

08:05
  • пятница
  • 31 июля 2020

Водитель был трезв

В Крыму произошло серьезное ДТП, в котором погибли восемь человек.

Авария случилась в районе села Русаковка Белогорского района на федеральной автотрассе "Таврида", автобус ехал из Краснодара в Севастополь.  По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в ехавший впереди грузовик.

Также известно о семи пострадавших, среди них есть дети и беременная женщина. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, шесть карет скорой помощи.

Правоохранительные органы начали проверку. По информации источника "Интерфакса", водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

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ДТП в Крыму
ДТП в Крыму
ДТП в Крыму
ДТП в Крыму
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