В Крыму восемь человек погибли при столкновении маршрутки и фуры

Водитель был трезв

В Крыму произошло серьезное ДТП, в котором погибли восемь человек.

Авария случилась в районе села Русаковка Белогорского района на федеральной автотрассе "Таврида", автобус ехал из Краснодара в Севастополь. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в ехавший впереди грузовик.

Также известно о семи пострадавших, среди них есть дети и беременная женщина. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, шесть карет скорой помощи.

Правоохранительные органы начали проверку. По информации источника "Интерфакса", водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

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