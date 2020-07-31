В Крыму восемь человек погибли при столкновении маршрутки и фуры

Водитель был трезв
В Крыму произошло серьезное ДТП, в котором погибли восемь человек.
Авария случилась в районе села Русаковка Белогорского района на федеральной автотрассе "Таврида", автобус ехал из Краснодара в Севастополь. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в ехавший впереди грузовик.
Также известно о семи пострадавших, среди них есть дети и беременная женщина. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, шесть карет скорой помощи.
Правоохранительные органы начали проверку. По информации источника "Интерфакса", водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"