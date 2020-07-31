Успешный старт "Протон-М" с Байконура показали на видео

На борту - отечественные спутники "Экспресс - 80" и "Экспресс - 103"

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М". На борту - отечественные телекоммуникационные спутники "Экспресс - 80" и "Экспресс - 103", передает "ТВ Центр".

Накануне пуск был отложен для дополнительной проверки оборудования. Как сообщили в Роскосмосе, сейчас полет проходит в штатном режиме. Разгонный блок отделился от ракеты и примерно в 18 часов по московскому времени спутники должны выйти на целевые орбиты. В космосе они, как планируется, проработают не менее 15 лет. Аппараты предназначены для повышения доступности услуг связи, цифрового телерадиовещания и скоростного доступа в интернет. Это первый пуск "Протона" в этом году.

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