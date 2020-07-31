В Москве мусульмане отметят Курбан-байрам дома

Трансляцию молитв организовали онлайн

Мусульмане всего мира сегодня отмечают Курбан-байрам - или Праздник Жертвоприношения. Он завершает хадж - ежегодное паломничество в Мекку, которое в этом году сильно отличалось от традиционных.

В Саудовской Аравии из-за строжайших мер безопасности к святыням - на гору Арафат и в Заповедную Мечеть в Мекке - смогли прийти лишь несколько сотен человек.

В нашей стране верующих призывают провести праздник дома, передает "ТВ Центр". Организована трансляция молитв онлайн. В Москве богослужение состоится в Соборной мечети на проспекте Мира, с участием лишь представителей духовенства.

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