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Названы главные страхи работающих россиян

08:19
  • пятница
  • 31 июля 2020

Не у всех есть накопления на случай увольнения

62% россиян признались, что они боятся потерять доход. В числе других опасений работающих граждан стоит страх перед увольнением (19%), перед коронавирусом (13%) и перед закрытием компании (6%). 

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Как пишет RT со ссылкой на сервис "Работа.ру", 42% респондентов останутся без накоплений в случае внезапного увольнения. У 23% есть сбережения, но их хватит максимум на три месяца. 22% смогут прожить без зарплаты меньше месяца, а 13% - больше трех месяцев. 

22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля число официально безработных россиян выросло в 3,5 раза. Сейчас их около 3 миллионов.

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