В Подмосковье открываются выставки и кинотеатры

Залы могут быть заполнены только наполовину

Улучшение эпидобстановки в российских регионах позволяет продолжить отмену ограничений. В Хакасии сняли режим ЧС во втором по величине городе - Черногорске. Ограничительные меры из-за распространения коронавируса были приняты ещё в конце марта.

В Подмосковье с этого дня можно проводить выставки, развлекательные мероприятия, но залы могут быть заполнены только наполовину. Возобновляются спортивные турниры, открываются кинотеатры.

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