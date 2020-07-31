Трамп объяснил свои слова о переносе выборов нежеланием голосовать по почте

Это долго и небезопасно

Президент США Дональд Трамп заявил, что его неправильно поняли, когда он говорил о переносе президентских выборов в стране.

Глава государства отметил, что хотел бы провести выборы в назначенный срок – 3 ноября, но раскритиковал практику голосования по почте. По мнению Трампа, в таком случае будет сложно защитить выборы от вмешательства извне.

"Я не хочу задержки. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат", - заявил американский лидер.

Шумиха началась после твита Трампа, который он разместил в четверг. Президент предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране и раскритиковал голосование по почте, из-за которого выборы-2020 могут стать самыми нечестными в истории.

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