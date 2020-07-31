В Польше вандалы осквернили памятник Рокоссовскому

Полиция обнаружила обезглавленную статую

На западе Польши вандалы осквернили памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому, передает "ТВ Центр".

Ночью неизвестные похитили скульптуру весом около 600 килограммов с мемориального кладбища в городе Легнице. Позднее полиция обнаружила обезглавленную статую, злоумышленники пока не найдены.

Вандалов не остановило даже то, что Рокоссовский по происхождению - поляк, родился в Варшаве и имел звание маршала сразу двух стран - СССР и Польши.

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