В Польше вандалы осквернили памятник Рокоссовскому

Полиция обнаружила обезглавленную статую
На западе Польши вандалы осквернили памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому, передает "ТВ Центр".
Ночью неизвестные похитили скульптуру весом около 600 килограммов с мемориального кладбища в городе Легнице. Позднее полиция обнаружила обезглавленную статую, злоумышленники пока не найдены.
Вандалов не остановило даже то, что Рокоссовский по происхождению - поляк, родился в Варшаве и имел звание маршала сразу двух стран - СССР и Польши.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"