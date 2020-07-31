Джиган случайно показал тайного возлюбленного Ольги Орловой

Это произошло на вечеринке

Рэпер Джиган случайно снял на видео телеведущую Ольгу Орлову и ее возлюбленного, которого она скрывает от публики.

Джиган и Орлова оказались на одной вечеринке. Когда на сцене выступал Баста, рэпер включил камеру. В кадр попали не только артисты, но и танцующие парочки. Среди них - Орлова и ее седовласый бойфренд в серой одежде. Они нежно обнимали друг друга, двигаясь в танце, и мило беседовали.

42-летняя телеведущая не афиширует личную жизнь. Еще в прошлом году стало известно, что в ее жизни появился состоятельный бизнесмен по имени Валерий. Их несколько раз видели в столичных ресторанах, где возлюбленные обнимались и ворковали.

На днях таролог Саона заявила 5-tv.ru, что в недалеком будущем Орлова снова станет матерью, о чем она якобы давно мечтает. "Вижу, что у нее будет семейный очаг, она не будет в полном одиночестве", - сказала собеседница портала.

Напомним, в 2001 году Орлова родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. Их брак распался в 2004 году.

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