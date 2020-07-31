ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джиган случайно показал тайного возлюбленного Ольги Орловой

08:49
  • пятница
  • 31 июля 2020

Это произошло на вечеринке

Рэпер Джиган случайно снял на видео телеведущую Ольгу Орлову и ее возлюбленного, которого она скрывает от публики. 
Ольга Орлова вышла в свет с возлюбленным

Джиган и Орлова оказались на одной вечеринке. Когда на сцене выступал Баста, рэпер включил камеру. В кадр попали не только артисты, но и танцующие парочки. Среди них - Орлова и ее седовласый бойфренд в серой одежде. Они нежно обнимали друг друга, двигаясь в танце, и мило беседовали. 

42-летняя телеведущая не афиширует личную жизнь. Еще в прошлом году стало известно, что в ее жизни появился состоятельный бизнесмен по имени Валерий. Их несколько раз видели в столичных ресторанах, где возлюбленные обнимались и ворковали. 

 

На днях таролог Саона заявила 5-tv.ru, что в недалеком будущем Орлова снова станет матерью, о чем она якобы давно мечтает. "Вижу, что у нее будет семейный очаг, она не будет в полном одиночестве", - сказала собеседница портала.

Напомним, в 2001 году Орлова родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. Их брак распался в 2004 году. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица, телеведущая Ольга Орлова
Певица, телеведущая Ольга Орлова
Телеведущая Ольга Орлова и ее бойфренд
Телеведущая Ольга Орлова и ее бойфренд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.