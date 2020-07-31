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Появились фото и видео последствий смертельного ДТП в Крыму

09:09
  • пятница
  • 31 июля 2020

По предварительной версии, водитель уснул за рулем

В Крыму на трассе под Белогорском произошла крупная авария. В результате ДТП 8 человек погибли и еще 10, в том числе двое детей, пострадали.
В Крыму восемь человек погибли при столкновении маршрутки и фуры

Микроавтобус, который ехал из Краснодара в Симферополь, врезался в КАМАЗ с прицепом - грузовик ехал впереди. В салоне пассажирского "Спринтера" находились 18 человек.

Водитель микроавтобуса скончался до приезда медиков. "ТВ Центр" публикует фотографии и видео последствий ДТП в Крыму.

По предварительной версии, водитель уснул за рулем. Сразу после аварии на место выехали 6 бригад скорой помощи. По некоторым данным, микроавтобус зарегистрирован на частное лицо. Организацию перевозки проверяет прокуратура.

"На 167-м километре водитель автобуса "Спринтер", ехавший из Краснодара в сторону города Симферополь совершил столкновение с впереди идущим КАМАЗом. Степень вины водителя установит следствие", - заявил начальник ОГИБДД ОМВД России по Белогорскому району подполковник полиции Сергей Карпов.

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