ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уснувший за рулем водитель маршрутки погиб на месте

09:14
  • пятница
  • 31 июля 2020

Возбуждено уголовное дело

В Крыму полиция возбудила уголовное дело в связи со смертельным ДТП, в котором погибли восемь человек.

Дело возбуждено по статье " Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В свою очередь прокуратура начала проверку перевозчика.

ДТП произошло в районе села Русаковка Белогорского района на федеральной автотрассе "Таврида", автобус ехал из Краснодара в Севастополь.  По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в ехавший впереди грузовик. Мужчина был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

В результате ДТП погибли восемь человек, включая водителя. Еще десять человек пострадали (ранее сообщалось о семи), им оказывается медицинская помощь. Всего в маршрутке находились 18 человек.

"Четыре госпитализированы в Белогорскую ЦРБ, состояние двух - тяжелое. Два ребенка госпитализированы в Республиканскую детскую больницу в Симферополе. Еще четверо пострадавших - в Больницу N6 в Симферополе", - сообщили РИА Новости в МЧС Крыма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
ДТП в Крыму
ДТП в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.