Уснувший за рулем водитель маршрутки погиб на месте

Возбуждено уголовное дело

В Крыму полиция возбудила уголовное дело в связи со смертельным ДТП, в котором погибли восемь человек.

Дело возбуждено по статье " Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В свою очередь прокуратура начала проверку перевозчика.

ДТП произошло в районе села Русаковка Белогорского района на федеральной автотрассе "Таврида", автобус ехал из Краснодара в Севастополь. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в ехавший впереди грузовик. Мужчина был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

В результате ДТП погибли восемь человек, включая водителя. Еще десять человек пострадали (ранее сообщалось о семи), им оказывается медицинская помощь. Всего в маршрутке находились 18 человек.

"Четыре госпитализированы в Белогорскую ЦРБ, состояние двух - тяжелое. Два ребенка госпитализированы в Республиканскую детскую больницу в Симферополе. Еще четверо пострадавших - в Больницу N6 в Симферополе", - сообщили РИА Новости в МЧС Крыма.

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