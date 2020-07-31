ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

24% россиян готовы занять рабочие места мигрантов

09:24
  • пятница
  • 31 июля 2020

Далеко не все рады выполнять неквалифицированную работу

24% россиян заявили о готовности занять рабочие места, которые традиционно достаются трудовым мигрантам. 35% опрошенных сделают это только в крайнем случае. 16% респондентов не готовы выполнять такую работу.  
В России предложили резко увеличить пособия по безработице

Как пишет iz.ru со ссылкой на аналитический центр "Авито Работа", 35% полагают, что мигранты повышают конкуренцию за рабочие места. 

Также выяснилось, что только 23% респондентов заметили уменьшение числа трудовых мигрантов из-за закрытия границ во время пандемии коронавируса. 28% граждан посчитали, что за это время приезжих стало, наоборот, больше. 

49% участников опроса нейтрально отнеслись к тому, что мигранты не могли попасть в Россию во время пандемии. По мнению 43% россиян, это хорошо или скорее хорошо. 

Ранее аналитики назвали главные страхи работающих россиян. Это потеря дохода (62%), увольнение (19%), страх заразиться коронавирусом (13%) и закрытие компании (6%).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.