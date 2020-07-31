24% россиян готовы занять рабочие места мигрантов

Далеко не все рады выполнять неквалифицированную работу

24% россиян заявили о готовности занять рабочие места, которые традиционно достаются трудовым мигрантам. 35% опрошенных сделают это только в крайнем случае. 16% респондентов не готовы выполнять такую работу.

Как пишет iz.ru со ссылкой на аналитический центр "Авито Работа", 35% полагают, что мигранты повышают конкуренцию за рабочие места.

Также выяснилось, что только 23% респондентов заметили уменьшение числа трудовых мигрантов из-за закрытия границ во время пандемии коронавируса. 28% граждан посчитали, что за это время приезжих стало, наоборот, больше.

49% участников опроса нейтрально отнеслись к тому, что мигранты не могли попасть в Россию во время пандемии. По мнению 43% россиян, это хорошо или скорее хорошо.

Ранее аналитики назвали главные страхи работающих россиян. Это потеря дохода (62%), увольнение (19%), страх заразиться коронавирусом (13%) и закрытие компании (6%).

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