Катя Жужа рассекретила пол второго ребенка

Фанаты давно этого ждали

Экс-ведущая шоу "Дом-2" Катя Жужа, которая на днях родила второго ребенка, впервые назвала пол малыша. Друзья и родные звезды уже давно все знали, а вот широкая публика до сих пор гадала - мальчик или девочка.

"У нас родился мальчик. - написала Жужа в Instagram. - Поэтому моя любовь превратилась в голубые сердечки".

Она также рассказала, как ее супруг, автогонщик Артем Маркелов, и ее 12-летняя дочь от предыдущих отношений узнали пол малыша. Это произошло на Мальдивах. Жужа заказала столик в ресторане и надела голубое платье. Во время застолья официант принес им синий торт с надписью: "Поздравляю! У нас будет сын".

"Артем был счастлив, - вспоминает Жужа, - первый раз видела у него такие глаза, когда он узнал, что мы ждем ребенка. А Николь мечтала именно о братике, она безумно рада".

- Читаю, как из фильма про любовь. Надеюсь, что у меня тоже так будет, - пишут в комментариях.

- Такого раскрытия пола я еще не видела.

- Катя, вы стали такой женственной и нежной прям.

- Боже, как это до мурашек романтично.

- Как это прекрасно.

Напомним, что Катя Жужа уже выписалась из роддома. Ее супруг сейчас находится за границей. Он прислал ей такой огромный букет роз, что его с трудом удалось занести в квартиру.

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