ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Катя Жужа рассекретила пол второго ребенка

09:53
  • пятница
  • 31 июля 2020

Фанаты давно этого ждали

Экс-ведущая шоу "Дом-2" Катя Жужа, которая на днях родила второго ребенка, впервые назвала пол малыша. Друзья и родные звезды уже давно все знали, а вот широкая публика до сих пор гадала - мальчик или девочка. 
Катя Жужа родила второго ребенка

"У нас родился мальчик. - написала Жужа в Instagram. - Поэтому моя любовь превратилась в голубые сердечки". 

Она также рассказала, как ее супруг, автогонщик Артем Маркелов, и ее 12-летняя дочь от предыдущих отношений узнали пол малыша. Это произошло на Мальдивах. Жужа заказала столик в ресторане и надела голубое платье. Во время застолья официант принес им синий торт с надписью: "Поздравляю! У нас будет сын". 

"Артем был счастлив, - вспоминает Жужа, - первый раз видела у него такие глаза, когда он узнал, что мы ждем ребенка. А Николь мечтала именно о братике, она безумно рада". 

- Читаю, как из фильма про любовь. Надеюсь, что у меня тоже так будет, - пишут в комментариях. 

- Такого раскрытия пола я еще не видела. 

- Катя, вы стали такой женственной и нежной прям. 

- Боже, как это до мурашек романтично. 

- Как это прекрасно. 

Напомним, что Катя Жужа уже выписалась из роддома. Ее супруг сейчас находится за границей. Он прислал ей такой огромный букет роз, что его с трудом удалось занести в квартиру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Катя Жужа
Катя Жужа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.