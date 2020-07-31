ФСБ показала видео задержания исламистов в Волгоградской области

Всего поймали шесть человек

В Волгоградской области пресекли деятельность ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

В ходе совместной работы ФСБ, МВД и Росгвардии были задержаны шесть человек: организатор и 5 членов ячейки. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. ТВЦ.RU публикует видео задержания экстремистов.

В ходе обысков правоохранители изъяли литературу, которая включена Минюстом России в Федеральный список экстремистских материалов, и "другие документальные материалы, подтверждающие причастность указанных лиц к организации "Таблиги Джамаат", говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

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