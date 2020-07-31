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Новое число жертв и подозрения в отношении водителя: подробности ДТП в Крыму

10:28
  • пятница
  • 31 июля 2020

Водитель микроавтобуса мог работать нелегально

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти. Еще один человек скончался в больнице Симферополя. 
Появились фото и видео последствий смертельного ДТП в Крыму

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер", - цитирует ТАСС представителя регионального министерства здравоохранения. 

В больнице Симферополя находятся еще двое пострадавших в ДТП. Четыре пассажира микроавтобуса лежат в больнице Белогорского района. Двоих детей после аварии отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Как уточняется, детям не потребовалась госпитализация. 

Таким образом, в результате аварии около села Русаковка Белогорского района на федеральной автотрассе "Таврида" погибли девять человек, еще восемь пострадали. Некоторые СМИ пишут о девяти раненых. Всего в маршрутке, которая ехала из Краснодара в Севастополь и врезалась в грузовик, находились, по разным данным, 18 или 19 человек. 

Между тем министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов сообщил, что водитель микроавтобуса, который, по предварительным данным, стал виновником аварии, работал нелегально. "Он выехал ночью, видимо, уснул за рулем и столкнулся с "КамАЗом". Предположительно, грузовик находился в движении", - цитирует его ТАСС.  

В Крыму возбудили два уголовных дела в связи со смертельным ДТП.

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