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Вторую "Пятерочку" закрыли в Москве из-за нарушения масочного режима

10:27
  • пятница
  • 31 июля 2020

Роспотребнадзор также зафиксировал отсутствие обеззараживателей воздуха в магазине

В Москве закрыли вторую "Пятерочку" за несоблюдение масочного режима. Магазин на улице Халтуринская на востоке столицы будет закрыт на срок до трех месяцев. Решение о дальнейшей работе предприятия будет принимать суд.

Как сообщает "Москва 24", помимо нарушения предписания о ношении защитных масок, Роспотребнадзор зафиксировал отсутствие обеззараживателей воздуха в магазине.

Ранее столичный Роспотребнадзор приостановил работу магазина "Пятерочка" на улице Большая Косинская после жалоб на несоблюдение масочного режима.

С 12 мая в столице действует масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки.

Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считается нарушением. Если пассажир не будет использовать маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей (за нарушение ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

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