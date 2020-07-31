Курс евро поднялся выше 87 рублей

Это связано с падением интереса инвесторов к рисковым активам

Курс евро впервые с 1 апреля 2020 году превысил отметку в 87 рублей.

По данным торгов Московской биржи на 10:00 по московскому времени, доллар вырос по отношению к рублю на 0,35% - до 73, 43 рубля, а евро на 0,8% - до 87,35 рубля.

Как сообщает "Интерфакс", рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с падением интереса инвесторов к рисковым активам на опасениях относительно темпов восстановления мировой экономики.

В свою очередь стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 0,8% и составила 43,58 доллара.

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