Установлена личность водителя, устроившего смертельное ДТП в Крыму

Это уроженец Дагестана

9 человек погибли, ещё столько же получили травмы в результате ДТП в Крыму. В Белогорском районе столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. Пострадавшие, в числе которых дети, доставлены в больницы.

Они проехали еще около 15 метров после столкновения. Тормозного пути микроавтобуса нет. Кабина искорежена. Частично вырваны элементы кузова. У грузовика повреждена ходовая прицепа.

ДТП произошло на подъёме. На этом участке дороги груженый КАМАЗ с прицепом не мог идти быстрее 60 километров в час. А вот микроавтобус явно ехал быстрее. В результате столкновения фуру даже сдвинуло на обочину.

Все произошло на трассе "Таврида". Недалеко от Белогорска. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

"Сегодня, 31 июля, примерно в 5 часов 45 минут на автодороге "Таврида" на 167-м километре водитель автобуса "Спринтер", ехавший из Краснодара в сторону города Симферополя, совершил столкновение с впереди идущим КАМАЗом", - заявил Сергей Карпов, начальник ГИБДД Белогорска.

В маршрутке находились 17 человек. Ехали из Краснодара в Крым на отдых. 9 из них погибли. Семь на месте, еще двое позже.

"В автобусе были дети. Одна девочка 17-летняя погибла. Остальные госпитализированы детки в 6-ю Симферопольскую горбольницу. И в Белогорскую центральную больницу госпитализированы потерпевшие", - рассказала Лариса Марковец, исполняющая обязанности старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Здесь с утра работали сотрудники дорожной автоинспекции, следователи и криминалисты. Место происшествия осмотрено, проведены замеры. Уже возбуждено два уголовных дела.

"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. Одновременно прокуратурой республики организована проверка в отношении перевозчика по качеству оказания услуг, соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения", - сказал зампрокурора Крыма Владимир Кузнецов.

Водитель погиб. Личность установлена - это уроженец Дагестана. Госномер у микроавтобуса Краснодарский. Но, судя по визиткам, разбросанным на дороге - в основном перевозчик работает на полуострове. Точную картину происшествия следствие установит после получения результатов автотехнической и судмедэкспертиз.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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