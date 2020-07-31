Соратник Порошенко по Майдану выступил с новыми разоблачениями

Давид Жвания призвал Владимира Зеленского задуматься

В Киеве радикалы напали на журналистов одного из украинских общенациональных телеканалов. Те вышли на митинг, чтобы опротестовать аннуляцию их лицензии на вещание. Поводом для такого решения властей стали репортажи к 75-летию Победы. Накануне националисты оказались безнаказанны. Полиция предпочла наблюдать за потасовкой со стороны.

Журналистам небольшой телекомпании КРТ еще повезло, что отделались только синяками и струей газа в лица в схватке с националистами. Могло быть и хуже.

Представители СМИ пришли к зданию Комитета по телевидению и радиовещанию Украины. Хотели провести митинг в защиту своих прав. Накануне комитет лишил компанию лицензии. За цикл сюжетов, посвященных 75-летию со дня Победы над фашистами, и репортажи о параде в честь годовщины. Но к журналистам, вместо представителей власти, пришли националисты.

Журналисты пытались объясниться, но безуспешно. В ответ только нецензурная брань, угрозы и обвинения. И еще совет один для всех - убираться из Украины.

"Позитивное в этой ситуации то, что раз власть преследует нас, значит мы все делаем правильно, журналисты не должны бояться критиковать власть, даже если это грозит убийством", - заявил журналист Руслан Коцаба.

"Это показатель того, что из себя представляет свобода слова на Украине. По мнению нашей власти, украинские граждане не имеют права говорить ничего, кроме того, что утверждено властью", - говорит правозащитник Владимир Черемис.

Националистов никто не задерживает. Полиция в лучшем случае не дает им устроить массовое побоище. Но сама активно не вмешивается. Безнаказанность радикалов - уже давно политический тренд Украины. Только за последний месяц совершены десятки нападений на представителей оппозиционных партий и журналистов. И это очень тревожит Европу.

Причем настолько, что в ПАСЕ намерены разобраться, кто потворствует неонацистам.

"Мы направим дополнительную миссию в Украину специально для расследования этого ультраправого экстремизма. Я сделал соответствующий запрос в мониторинговый комитет и в бюро Совета Европы. Думаю уже пора сделать по этому поводу специальный доклад", - заявил член ПАСЕ Штефан Шеннах.

Наверняка, депутатам ПАСЕ будет интересно узнать и о тесных контактах националистов с бывшим президентом страны Петром Порошенко. Ведь именно при поддержке радикалов в 2014 году на Украине был совершен госпереворот. О деталях - кто финансировал путч, привозил оружие, отдавал приказы - Еврокомиссии охотно расскажет бывший соратник Порошенко по Майдану - Давид Жвания. Неделю назад он прямо обвинил экс-президента и Турчинова в организации бойни. А сегодня выступил с новыми разоблачениями.

"СБУ руководит друг президента Зеленского - Баканов. Он продолжает брать взятки. Более того, СБУ берет взятки у Порошенко, который сейчас готовит смещение Зеленского. На месте президента Зеленского я бы задумался", - заявил Давид Жвания.

Это уже как минимум второй эпизод, который дает властям Украины серьезный повод для расследования событий на Майдане и возбуждения новых уголовных дел против Порошенко. Но Генеральная прокуратура и МВД упорно молчат. Возможно, потому, что почти все ключевые посты в силовых структурах Украины до сих пор занимают ставленники экс-президента.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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