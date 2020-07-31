В Приморье построили новый мост через реку Артемовку

Переправа стала частью важной трассы Владивосток-Находка

6,5 тысячи машин ежедневно смогут проезжать по мосту через реку Артёмовку в Приморском крае. Сегодня там запустили автомобильное движение. Старая переправа разрушилась год назад. Новую построили с опережением графика. Она стала частью важной трассы Владивосток-Находка.

"Самый важный элемент, который не видно - резиновая опорная часть, она выполняет функцию компенсатора, гасит все колебания и тепловые зазоры", - рассказал Алексей Федорчук, производитель работ Уссурийского мостостроительного общества.

На эти детали не обращают внимание ни водители, ни пешеходы. Но строители знают, что с ними мост простоит весь срок службы.

"Есть ливневая система с края, ее все видят, помимо ливневой, есть дренажная система, под асфальтом есть дренажный канал, не разрушается асфальт и мост сам", - заявил Федорчук.

Мостовой переход в Шкотовском районе построили на месте старой переправы, опоры которой размыло потоками реки Артемовка. Тогда пролеты почти рухнули, движение перекрыли. При возведении нового сооружения строители использовали технологии, которые помогут избежать таких последствий.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

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