Борьба с COVID-19: россиян призвали надеть маску и держать дистанцию

Хотя ситуация в Москве и стабилизировалась, риск инфицирования все еще есть

Франция сегодня ужесточает ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. В городах-курортах ношение масок теперь обязательно - не только в общественных местах, но и на открытом воздухе. В Европе фиксируют резкий рост числа заболевших. Врачи по всему миру утверждают: маски и перчатки - один из самых эффективных способов уберечь себя от инфекции. Не пренебрегать этой мерой просят и москвичей. Участились проверки в общественном транспорте. Нарушителям напоминают: хотя ситуация в мегаполисе стабилизировалась, риск инфицирования всё ещё есть.

Москва живёт как никогда активно. Миллионы людей спешат на работу, на дачу, кто-то - уже домой. Одни - на электричку, другие - в метро. Судя по лицам, каждый сам для себя решает, насколько надёжно он сейчас защищён.

Пик пройден. Нынешний уровень заболеваемости столичные власти называют минимальным. И делают всё возможное, чтобы уберечь людей. Многие это понимают и маски с лица не снимают.

- Я считаю, что для себя же и для окружающих нужно маску продолжать носить. - А куда деваться? Коронавирус может дальше развиваться.

О необходимости соблюдения мер безопасности в столице сейчас говорят везде. Рекомендации носить маски и перчатки - на плакатах, на стикерах, они звучат из громкоговорителей. Эффект ощутимый.

"Количество пассажиров в масках выросло на 10% по сравнению с предыдущей неделей", - сказал Владислав Султанов, руководитель ГКО организатора перевозок.

Свою роль играют и штрафы. При том, что в метро нет проблем ни с санитайзерами - они повсюду - ни с масками и перчатками - все можно купить при входе, но люди умудряются о них забывать. Только в подземке с 12 мая оштрафованы более 37 тысяч пассажиров.

- Наверное, тоже правильно. Борются с разносчиками заразы.

И будут бороться. Круглосуточно проверяя соблюдение правил во всех местах массового скопления людей: в торговых центрах, поликлиниках, в автобусах и трамваях. Потому что сейчас иного выхода нет.

"Те штрафы, которые есть в Москве, они относительно небольшие. Так, например, в Берлине штраф 50 евро за то, что нет маски. За первое нарушение. За последующие нарушения - 500 евро", - сказал Роман Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе.

Введение штрафов в десятках стран уже доказало свою эффективность. Отсутствие маски и перчаток увеличивает риск заражения многократно. Скачок числа инфицированных - в Бельгии, Франции, Греции и Каталонии. Британия ввела карантин для всех прибывающих из Испании. Глава ВОЗ винит в новых вспышках молодежь, которая расслабилась этим летом. Отсутствие масок вызвало чудовищный результат.

"Молодые люди тоже уязвимы, они могут заразить, могут умереть и могут передать вирус другим. Вот почему они должны принимать такие же меры предосторожности, как и все остальные, чтобы защитить себя и других", - объяснил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

И ведь сколько раз человечество уже проходило подобные испытания. Жуткая эпидемия испанки - самая массовая пандемия в истории - унесла в начале прошлого века десятки миллионов жизней. Люди тогда быстро привыкли - и к маскам, и к запрету на рукопожатия. Вымирали ведь целые деревни. Когда в 80-х миллионы начали гибнуть от ВИЧ-инфекции - судорожно искали лекарства от заразы и научились, наконец, предохраняться. COVID-19 - тоже враг коварный, пока малоизученный. И лекарства от него пока нет. Так что инфекционисты призывают быть бдительными. Даже тех, кто считает себя здоровее всех.

"Те люди, которые не болели, не имеют антител - вот им масочки как раз нужно носить обязательно. Потому что любой человек, который находится или в инкубационном периоде или в малосимптомной или бессимптомной форме заболевания, когда он не знает об этом и неосознанно выходит в общественные места, вот он является как раз источником инфекции и опасен именно для вас! Для тех, кто еще не переболел и не имеет антител!" – заявил педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Получается, мы сами можем уберечь друг друга. Это ведь несложно - надеть маску и держать дистанцию - ценою в жизнь.

Ольга Стрельцова, Александра Сергомасова, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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