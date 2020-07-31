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Собянин осмотрел ход капитального ремонта нового корпуса Центра паллиативной помощи

12:03
  • пятница
  • 31 июля 2020

Корпус на улице Двинцев будет готов уже этой осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход капремонта нового корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи в Марьиной Роще.

"За последние годы мы создали в Москве единую систему паллиативной хосписной помощи в стационарах и на дому, которая охватывает десятки тысяч неизлечимо больных взрослых и детей. Главным звеном в этой системе является Центр паллиативной помощи в Марьиной Роще, а его идеологическим центром по-прежнему остается первый московский хоспис имени Веры Миллионщиковой в Хамовниках", - заявил Собянин.

Москва реализует крупную программу развития материально-технической базы всей системы паллиативной помощи. В частности, идет капремонт пяти корпусов, один из которых - на улице Двинцев – будет готов уже этой осенью. Соседнее здание - основной стационар - возьмут в работу в следующем году.

"В результате Центр паллиативной помощи получит современные корпуса, в которых будут созданы комфортные условия для наиболее уязвимых пациентов", – отметил Собянин.

В действующем стационаре Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще на улице Двинцев развернуто 200 коек. Сегодня все они размещаются в одном корпусе – дом 6, строение 2.

Осенью планируется завершить капитальный ремонт соседнего корпуса (строение 1), на 2021 год запланирован ремонт основного корпуса (строение 2). В результате коечная мощность стационара сохранится, но будут созданы комфортные условия для пациентов и их родственников уже в двух зданиях – по 100 коек в каждом.

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