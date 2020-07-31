Собянин осмотрел ход капитального ремонта нового корпуса Центра паллиативной помощи

Корпус на улице Двинцев будет готов уже этой осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход капремонта нового корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи в Марьиной Роще.

"За последние годы мы создали в Москве единую систему паллиативной хосписной помощи в стационарах и на дому, которая охватывает десятки тысяч неизлечимо больных взрослых и детей. Главным звеном в этой системе является Центр паллиативной помощи в Марьиной Роще, а его идеологическим центром по-прежнему остается первый московский хоспис имени Веры Миллионщиковой в Хамовниках", - заявил Собянин.

Москва реализует крупную программу развития материально-технической базы всей системы паллиативной помощи. В частности, идет капремонт пяти корпусов, один из которых - на улице Двинцев – будет готов уже этой осенью. Соседнее здание - основной стационар - возьмут в работу в следующем году.

"В результате Центр паллиативной помощи получит современные корпуса, в которых будут созданы комфортные условия для наиболее уязвимых пациентов", – отметил Собянин.

В действующем стационаре Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще на улице Двинцев развернуто 200 коек. Сегодня все они размещаются в одном корпусе – дом 6, строение 2.

Осенью планируется завершить капитальный ремонт соседнего корпуса (строение 1), на 2021 год запланирован ремонт основного корпуса (строение 2). В результате коечная мощность стационара сохранится, но будут созданы комфортные условия для пациентов и их родственников уже в двух зданиях – по 100 коек в каждом.

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