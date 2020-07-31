Путин поздравил российских мусульман с праздником

Президент отметил вклад мусульманской общины в сохранение культурного многообразия России

Мусульмане всего мира отмечают один из главных исламских праздников - Курбан-Байрам, или день жертвоприношения. Российских верующих поздравил Владимир Путин. Он отметил вклад мусульманской общины в сохранение культурного многообразия нашей страны и укрепление межнационального согласия в обществе, передает "ТВ Центр".

Праздник знаменует окончание хаджа - паломничества к святым местам в Мекку. В этом году из-за пандемии коронавируса мусульман призвали остаться дома. В Москве праздничная молитва - только в Соборной мечети. Участвуют представители духовенства. Для верующих организованы онлайн-трансляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"