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Путин поздравил российских мусульман с праздником

11:49
  • пятница
  • 31 июля 2020

Президент отметил вклад мусульманской общины в сохранение культурного многообразия России

Мусульмане всего мира отмечают один из главных исламских праздников - Курбан-Байрам, или день жертвоприношения. Российских верующих поздравил Владимир Путин. Он отметил вклад мусульманской общины в сохранение культурного многообразия нашей страны и укрепление межнационального согласия в обществе, передает "ТВ Центр".

Праздник знаменует окончание хаджа - паломничества к святым местам в Мекку. В этом году из-за пандемии коронавируса мусульман призвали остаться дома. В Москве праздничная молитва - только в Соборной мечети. Участвуют представители духовенства. Для верующих организованы онлайн-трансляции.

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