"Женщина, застрелись": Прилучный нагрубил фанатам из-за Муцениеце

Он устал от шумихи вокруг развода

Многие поклонники Агаты Муцениеце и Павла Прилучного до сих пор не могут свыкнуться с мыслью о том, что супруги, чьи отношения казались чуть ли не идеальными, безвозвратно расстались. Некоторые фанаты уговаривают Прилучного бросить Мирославу Карпович и вернуться к матери своих детей. Призывы и советы подобного рода, мягко говоря, действуют актеру на нервы.

Недавно Прилучный опубликовал в Instagram фото, на котором дочка сладко спит, обхватив его руку. "Милоты вам в ленту", - написал он. Интернет-пользователи действительно пришли в умиление… Но этим дело не ограничилось. На Прилучного в очередной раз посыпались непрошенные советы и несправедливые обвинения.

"Восстановите семью, сделайте лучшую версию себя - и вперед, - написала ему одна женщина. - Все новые ощущения быстро проходят и, может, будут не лучше прежних <…> Мира и любви вам!"

Прилучный ответил ей довольно жестко. "Вы думаете, что была семья, исходя из влогов на Ютубе?" - написал он, после чего объявил, что подписчица попала в число "наитупейших" женщин года.

Другую интернет-пользовательницу Прилучный назвал слепой, а третьей написал: "Женщина, застрелись". "Потому что терпение заканчивается", - объяснил свою вспыльчивость актер.

Некоторые подписчики посчитали, что Павел Прилучный слишком грубо отвечает на вполне себе невинные комментарии. Кто-то предположил, что артист писал в состоянии алкогольного опьянения. Возникла даже версия, что автором ответов был не Прилучный.

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в июне. После этого Прилучный уехал в Крым вместе с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Прилучный и Карпович не комментируют свои отношения.

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