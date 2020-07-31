Умерла актриса из сериала "Крепостная"

Ее одолела тяжелая болезнь

Умерла украинская актриса театра и кино Оксана Воронина.

Ей было 52 года. Точная причина смерти пока не сообщается, но известно, что актриса умерла от тяжелой болезни 30 июля.

"Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать. Королева и героиня на сцене, до последнего вздоха героически держалась за жизнь", - сообщила пресс-служба театра имени Леси Украинки в Киеве.

Российский зритель знает Воронину по роли в сериале "Крепостная", "В воскресенье утром зелье копала", "Плохой хороший коп".

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