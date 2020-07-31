Умерла актриса из сериала "Крепостная"

Ее одолела тяжелая болезнь
Умерла украинская актриса театра и кино Оксана Воронина.
Ей было 52 года. Точная причина смерти пока не сообщается, но известно, что актриса умерла от тяжелой болезни 30 июля.
"Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать. Королева и героиня на сцене, до последнего вздоха героически держалась за жизнь", - сообщила пресс-служба театра имени Леси Украинки в Киеве.
Российский зритель знает Воронину по роли в сериале "Крепостная", "В воскресенье утром зелье копала", "Плохой хороший коп".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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