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Установлена неожиданная связь между ожирением и одиночеством

11:53
  • пятница
  • 31 июля 2020

У женщин и мужчин это проявляется по-разному

Ученые из университета Британской Колумбии в Канаде обнаружили, что женщины с узким кругом общения больше склонны к ожирению, чем мужчины с таким же числом социальных связей. 
Врач назвал ожирение "заразным" заболеванием

Специалисты исследовали социальные контакты более 28 тысяч человек в возрасте от 45 до 85 лет. При этом они узнали их индекс массы тела и окружность талии. 

Выяснилось, что вдовы, незамужние и разведенные женщины, которые мало с кем общались, имели самый большой объем талии. У мужчин все оказалось наоборот. Женатые испытуемые с большим число социальных контактов были больше склонны к ожирению, чем одинокие мужчины. 

"Медики могли бы рекомендовать одиноким пациенткам пожилого возраста участие в различных социальных мероприятиях для борьбы с ожирением", - цитирует iz.ru автора исследования Зейнаба Хоссейни. 

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что объем талии у мужчин должен быть не более 102 сантиметров, а у женщин - не более 88 сантиметров. В противном случае высок риск инфаркта и инсульта, а также возникновения рака и диабета. 

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