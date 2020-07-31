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Губернатор ЯНАО Артюхов заразился коронавирусом

12:05
  • пятница
  • 31 июля 2020

Все рабочие поездки отменены

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом.

Глава региона сдал тест 30 июля и получил положительный результат. Всего ближайшие поездки по отдаленным муниципалитетам региона отменены, пишет ""Интерфакс".

"В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", - написал Артюхов в Instagram.

Губернатор отметил, что на Ямале вдвое уменьшилось количество ежедневно фиксируемых случаев COVID-19 – с 200 до 100, но это все равно большая цифра.

"На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы", - добавил он.

На сегодняшний день в ЯНАО зафиксированы 11 016 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 77 человек, выздоровели 8 023.

Ранее коронавирус подозревали у губернатора Чукотки Романа Копина. Его госпитализировали с пневмонией и сделали тест на COVID-19. Он дал отрицательный результат.

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