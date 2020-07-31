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Появилась новая версия смерти расчлененного рэпера Картрайта

12:41
  • пятница
  • 31 июля 2020

Следователи не нашли на его теле следов инъекций

Украинский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко), чье расчлененное тело нашли 30 июля в квартире Петербурга, мог умереть от сердечного приступа. 
Помогала мама: смерть рэпера Картрайта обросла жуткими подробностями

Жена рэпера Марина Кохал, которая расчленила его тело, сообщила, что у Картрайта были проблемы с сердцем. По ее словам, несколько месяцев назад муж впал в депрессию и начал употреблять наркотики. Какие именно, она не знает. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Ирину Скурту, адвоката Кохал. 

Между тем Telegram-канал Baza пишет, что следователи не нашли на теле Картрайта следов инъекций. Это опровергает слова Марины Кохал о том, что рядом с трупом она обнаружила шприц. Экспертиза продолжается. 

Если следователи установят, что Энди Картрайт скончался от естественных причин, то его супругу, скорее всего, отпустят домой. Не исключено, что женщину обвинят в надругательстве над телом умершего, но для этого следователям придется установить преступный мотив Кохал. 

Напомним, что Марина Кохал, с ее слов, обнаружила мужа мертвым, расчленила тело, постирала внутренние органы в стиральной машинке, а части тела вывалила в соли. Женщина утверждает, что она совершила это с целью скрыть от общественности информацию о наркотической зависимости мужа. По данным СМИ, расчленить тело ей помогла мама. Женщины делали это в квартире, где находился маленький ребенок Кохала и Картрайта. В итоге мать уговорила вдову позвонить в полицию. 

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