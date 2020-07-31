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Голодный медведь вышел на трассу в Сочи (видео)

12:50
  • пятница
  • 31 июля 2020

На место выехали ветеринары

В Сочи на трассу средь бела дня вышел взрослый медведь.

Инцидент произошел возле поста Магри на въезде в город. По словам очевидцев, медведь вышел из кустов и направился к ГАИ. Медведь выглядел болезненно, один бок у него ободран – животное либо больное, либо его потрепали собаки.

На видео можно заметить, что медведь с трудом передвигается и на кого не реагирует.

При предварительном осмотре, есть подозрение на бешенство, сообщил РИА Новости сотрудник Сочинского национального парка. К медведю выехали ветеринары и сотрудники охраны и защиты зоосада.   

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