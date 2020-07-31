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Суточный прирост заболевших COVID-19 в Москве побил рекорд за месяц

13:10
  • пятница
  • 31 июля 2020

В столице за суки выявили 695 случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за сутки COVID-19 выявили у 695 граждан. Всего в городе зафиксировали 241 359 случаев заражения. За сутки скончались 14 человек.

"Согласно статистике, подобный прирост стал максимальным за июль", - пишет РИА Новости.

Как отмечается в сообщении оперштаба, количество новых заболевших коронавирусом держится на низком уровне с начала июля. Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за месяц составляет 0,28%.

Видео: последние данные о коронавирусе в России

Ранее стало известно, что еще 8755 пациентов были выписаны из больниц за сутки. Доля тех, кто выздоровел, превысила 76%. С начала пандемии инфекцию побороли уже 638 тысяч 410 человек.

Таким образом, выздоровевших - больше, чем заболевших. За сутки выявлены 5482 новых случая в 84 регионах. На этом уровне показатель держится почти две недели. У четверти пациентов болезнь протекает бессимптомно.

По данным Роспотребнадзора, проведено свыше 28 миллионов тестов на выявление инфекции.

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